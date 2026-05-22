La Gosp al Museo navale

Al Museo Navale della Spezia si prepara un evento che unisce musica e narrazione personale. Sarà una giornata all’aperto dedicata a una performance musicale, accompagnata dalla presentazione di storie di crescita individuale. L’iniziativa coinvolge artisti e partecipanti, che si riuniscono in un contesto che valorizza il patrimonio locale e il rapporto tra musica e identità. L’appuntamento si svolgerà in un’area aperta, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione tra pubblico e artisti.

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Un intreccio di spartiti e storie di crescita personale si prepara a risuonare all’aperto, in un luogo che della Spezia racconta l’anima autentica. Il giardino museale del Museo tecnico navale, istituzione che custodisce la memoria storica e tecnologica della marineria italiana, ospiterà il ‘Concerto di Primavera - Un mare di note nel Golfo dei Poeti’. L’evento vedrà protagonisti sul palco i giovani musicisti della Gosp, la Giovane Orchestra Spezzina, in una performance appositamente strutturata per far dialogare i linguaggi della musica con l’identità marittima e l’orizzonte geografico del territorio. L’appuntamento è fissato per domani, a partire dalle 18, con accesso libero e gratuito alla particolare esibizione musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Gosp al Museo navale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Alfred Eisenstaedt. La fotografia era nell'aria: mostra al Museo Storico Navale di VeneziaDal 21 maggio 2026 il MUNAV – Museo Storico Navale di Venezia, Padiglione delle Navi, ospita la mostra dedicata ad Alfred Eisenstaedt, a cura di... Jazz al Museo: viaggio tra Musica e Scienza al Real Museo MineralogicoUltimo appuntamento stagionale con i Quartieri Jazz è in programma per sabato 16 maggio ore 21. A NAPOLI - Al Museo Madre tre giorni di eventi di finissage per la mostra Uri Aran Untitled (I love you)In occasione della chiusura della mostra Uri Aran Untitled (I love you), il museo Madre (via Settembrini, 79) propone tre giorni di eventi di finissage, ultime occasioni per approfondire la pratica de ... napolimagazine.com Musica nel giardino del Museo Navale, la Gosp suona in un’insolita locationNel cuore di uno dei luoghi più significativi della città ottocentesca, tra reperti storici, modelli navali e testimonianze della tradizione marinara, la ... cittadellaspezia.com