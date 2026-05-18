Alfred Eisenstaedt La fotografia era nell' aria | mostra al Museo Storico Navale di Venezia

Dal 21 maggio 2026, il Museo Storico Navale di Venezia, nel Padiglione delle Navi, ospita una mostra dedicata al fotografo Alfred Eisenstaedt. La rassegna, curata da Monica Poggi, è organizzata da D'Uva Srl in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia. L'esposizione presenta una selezione di immagini che ripercorrono le opere più significative dell'artista, conosciuto per i suoi scatti spontanei e rappresentativi della vita quotidiana. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi.

Dal 21 maggio 2026 il MUNAV – Museo Storico Navale di Venezia, Padiglione delle Navi, ospita la mostra dedicata ad Alfred Eisenstaedt, a cura di Monica Poggi e organizzata da D'Uva Srl in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia.Il percorso espositivo attraversa gli scatti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Alfred Eisenstaedt a Venezia: La fotografia era nell'aria

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