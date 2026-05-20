Alpini e Liguria Rainbow nuove polemiche Bruzzone | Se il patrocinio per il Pride verrà chiesto sarà concesso
Le discussioni sugli alpini a Genova e le affermazioni del Liguria Pride durante l'ultima adunata sono tornate al centro dell’attenzione. Le dichiarazioni di un rappresentante delle autorità sulla possibilità di concedere il patrocinio al Pride sono state confermate, affermando che sarà concesso se richiesto. La vicenda ha riacceso le polemiche già in corso, concentrandosi sulle frasi usate dal movimento durante l’evento e sul coinvolgimento delle istituzioni.
Si è tornati a parlare degli alpini a Genova e delle polemiche relative alle frasi utilizzate dal Liguria Pride durante l'adunata.A palazzo Tursi il centrodestra ha attaccato la maggioranza che ha deciso di concedere il patrocinio del Comune alla Colorata cena del 16 maggio, evento a supporto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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