Alpini e Liguria Rainbow nuove polemiche Bruzzone | Se il patrocinio per il Pride verrà chiesto sarà concesso

Le discussioni sugli alpini a Genova e le affermazioni del Liguria Pride durante l'ultima adunata sono tornate al centro dell’attenzione. Le dichiarazioni di un rappresentante delle autorità sulla possibilità di concedere il patrocinio al Pride sono state confermate, affermando che sarà concesso se richiesto. La vicenda ha riacceso le polemiche già in corso, concentrandosi sulle frasi usate dal movimento durante l’evento e sul coinvolgimento delle istituzioni.

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