Scontro al Pirellone | Regione Lombardia nega il patrocinio al Milano Pride

Al Pirellone si è registrata una novità nell'ambito dei diritti civili: la Regione Lombardia ha deciso di non concedere il patrocinio al Milano Pride, previsto per il 27 giugno. La manifestazione, organizzata dalla comunità LGBTQIA+, si svolgerà comunque nel capoluogo, senza il supporto ufficiale dell’ente regionale. La decisione ha sollevato reazioni di varia natura tra coloro che sostengono l’evento e chi invece si oppone alla sua realizzazione con il patrocinio regionale.

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