Scontro al Pirellone | Regione Lombardia nega il patrocinio al Milano Pride

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Pirellone si è registrata una novità nell'ambito dei diritti civili: la Regione Lombardia ha deciso di non concedere il patrocinio al Milano Pride, previsto per il 27 giugno. La manifestazione, organizzata dalla comunità LGBTQIA+, si svolgerà comunque nel capoluogo, senza il supporto ufficiale dell’ente regionale. La decisione ha sollevato reazioni di varia natura tra coloro che sostengono l’evento e chi invece si oppone alla sua realizzazione con il patrocinio regionale.

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Nuovo strappo politico al Pirellone sul fronte dei diritti civili. La Regione Lombardia ha negato ufficialmente il patrocinio al Milano Pride del prossimo 27 giugno, la grande manifestazione della comunità Lgbtqia+ che sfilerà per le vie del capoluogo meneghino.La decisione, che ricalca quanto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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