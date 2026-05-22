Una coincidenza significativa si manifesta a Brescia, dove da alcuni giorni si trova una mostra dedicata alla 1000 Miglia, allestita presso Palazzo Piacentini. Questa sede è stata progettata dall'architetto Marcello Piacentini e ospita esposizioni che ripercorrono la storia di una delle competizioni automobilistiche più famose in Italia. La presenza dell'esposizione si inserisce in un contesto che collega il passato della motorizzazione con il patrimonio architettonico della città.

C’è una coincidenza che vale la pena segnalare, prima di parlare di motori e di storia. Palazzo Piacentini, dove dal 25 maggio è allestita la mostra dedicata alla 1000 Miglia, è opera di Marcello Piacentini. Lo stesso architetto che progettò la piazza della Vittoria a Brescia, dove da quasi un secolo le vetture iscritte alla corsa si fermano per la punzonatura prima della partenza. Non è una curiosità marginale. È un filo rosso architettonico che unisce la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla città della Freccia Rossa, come se i due luoghi si riconoscessero da lontano. La mostra si intitola «Le 1000 Miglia d’Italia. La costruzione di un’eccellenza nazionale dal 1927», ed è visitabile fino al 13 giugno nei fine settimana e nei giorni festivi, ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Freccia Rossa e il ministero: quando la storia d’Italia passa per Brescia

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