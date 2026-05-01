Brescia blitz all’ex Freccia Rossa | arrestati due spacciatori

Nel pomeriggio di ieri, la polizia locale ha arrestato due cittadini tunisini nell'area dell'ex centro commerciale Freccia Rossa a Brescia. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato addosso ai due uomini sostanze stupefacenti e denaro contante. L'intervento è avvenuto in seguito a segnalazioni di attività sospette nell'area. I due sono stati portati in caserma e sono ora a disposizione delle autorità competenti.

? Cosa sapere Polizia locale arresta due spacciatori tunisini nell'area dell'ex centro commerciale Freccia Rossa a Brescia.. Tribunale impone divieto di dimora ai due recidivi dopo il sequestro di cocaina ed eroina.. La Polizia locale di Brescia ha arrestato due uomini di origine tunisina nell’area del piazzale presso l’ex centro commerciale Freccia Rossa, ponendo fine a un’operazione di spaccio organizzata che sfruttava i passaggi della zona. Il blitz è scattato dopo un monitoraggio prolungato da parte degli agenti, i quali avevano individuato un sistema di vendita strutturato per evitare il contatto diretto con le forze dell’ordine. I due...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, blitz all’ex Freccia Rossa: arrestati due spacciatori Notizie correlate Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: arrestati due spacciatori con cocaina, eroina e hashishOperazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive usate come base per lo spaccio. Palagonia, blitz dei Carabinieri: arrestati tre spacciatoriA Palagonia, in provincia di Catania, un’attività investigativa condotta direttamente “su strada” ha portato all’arresto in flagranza di tre uomini...