Napoli Basket black out azzurro nel finale | Cremona mette la freccia e passa

Da napolitoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli Basket ha subito un blackout nel finale della partita contro Cremona, che ha approfittato della situazione per prendere il comando e ottenere la vittoria. La squadra napoletana aveva avuto un buon avvio e si trovava in vantaggio a meno di dieci minuti dalla fine, ma ha poi subito un calo che ha permesso agli avversari di passare in testa e chiudere la gara con il risultato favorevole.

Dopo tre ottime frazioni, gli azzurri crollano nell'ultimo periodo e subiscono la rimonta e il sorpasso dei lombardi, che si aggiudicano il match in volata Un vero e proprio peccato. Il Napoli Basket spreca la chance di rilanciarsi alla grande nella corsa playoff con una pesante vittoria esterna sul campo di Cremona, che sembrava potersi concretizzare a meno di 10 minuti dal termine. Un black out della Guerri nei minuti finali del match, però, vanifica quanto di buono fatto nei primi tre periodi, con i lombardi che rimontano, mettono la freccia e passano, portando a casa in volata il successo con il punteggio di 88-81. Gli azzurri,... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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