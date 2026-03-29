Napoli Basket black out azzurro nel finale | Cremona mette la freccia e passa

Il Napoli Basket ha subito un blackout nel finale della partita contro Cremona, che ha approfittato della situazione per prendere il comando e ottenere la vittoria. La squadra napoletana aveva avuto un buon avvio e si trovava in vantaggio a meno di dieci minuti dalla fine, ma ha poi subito un calo che ha permesso agli avversari di passare in testa e chiudere la gara con il risultato favorevole.

Dopo tre ottime frazioni, gli azzurri crollano nell'ultimo periodo e subiscono la rimonta e il sorpasso dei lombardi, che si aggiudicano il match in volata Un vero e proprio peccato. Il Napoli Basket spreca la chance di rilanciarsi alla grande nella corsa playoff con una pesante vittoria esterna sul campo di Cremona, che sembrava potersi concretizzare a meno di 10 minuti dal termine. Un black out della Guerri nei minuti finali del match, però, vanifica quanto di buono fatto nei primi tre periodi, con i lombardi che rimontano, mettono la freccia e passano, portando a casa in volata il successo con il punteggio di 88-81. Gli azzurri,... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli Basket, black out azzurro nel finale: Cremona mette la freccia e passa Articoli correlati Leggi anche: Hockey ghiaccio, Gherdeina passa a Salisburgo e mette la freccia nella serie dei playoff di Alps League Basket femminile: Venezia sogna a lungo, ma Valencia passa nel finale in EurolegaForse una delle migliori partite dell’anno in assoluto per la Reyer Venezia, eppure non basta: l’Umana di coach Andrea Mazzon esce sconfitta dalla... Aggiornamenti e notizie su Napoli Basket Discussioni sull' argomento Vanoli Basket Cremona - Guerri Napoli domenica alle 17.30 (live su LBATV), ottava sfida tra le squadre; Treviso Basket vs Virtus Bologna: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2024-2025; Napoli Basketball, Wawrinka all’Alcott Arena; RADIO CRC - Napoli Basket, Marshall: Con Doyle cambiamo marcia, playoff ancora possibili, Varese, Assui: Venni allo stadio qualche anno fa contro il PSV, da allora tifo per gli azzurri. Napoli Basket, Milton Doyle è arrivato in città: il nuovo play azzurro pronto per la sfida con VareseCoach Magro potrà contare sull'importante rinforzo per la sfida in programma domenica pomeriggio all'Alcott Arena ... napolitoday.it Michal Sokolowski torna in Italia Rimini è pronta a firmarlo per il finale di stagione. Il giocatore polacco, grande protagonista della storica vittoria della Coppa Italia 2024 con Napoli Basket (di cui è stato MVP), aiuterà in questo finale di stagione la squadra di - facebook.com facebook Guerri #Napoli Basket: Naz Mitrou-Long è vicino al rientro, tornerà tra una decina di giorni. Stamattina dopo l'allenamento Nick Marshall e l'ultimo arrivo Milton Doyle sono rimasti alla Alcott Arena per una sessione extra di tiro durata circa 1h. Con Varese Magr x.com