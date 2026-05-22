La foto di Biden girato di spalle a Xi Jinping è manipolata

Il 16 maggio 2026, il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth un’immagine composta da due scene che mostrano il presidente cinese e un’altra figura seduta a un tavolo durante un incontro ufficiale. Successivamente, è stato confermato che la foto con il presidente degli Stati Uniti girato di spalle al leader cinese era stata manipolata digitalmente. Sono stati analizzati i dettagli dell’immagine, evidenziando alterazioni che ne modificano la veridicità. La diffusione di questa immagine ha suscitato discussioni sull’uso delle tecnologie di editing nelle rappresentazioni pubbliche.

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Il 16 maggio 2026, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth un’immagine contenente due scene. Una mostra la sua stretta di mano con Xi Jinping a Pechino durante il vertice del 14 maggio 2026, messa a confronto con una imbarazzante e raffigurante l’ex presidente Joe Biden, girato di spalle rispetto al presidente cinese. La scritta in sovrimpressione recita «What a Difference!», ma l’immagine usata dall’attuale inquilino della Casa Bianca è alterata. Per chi ha fretta. L’immagine di Biden è stata ricavata alterando una foto AFP dell’incontro Biden-Xi del 15 novembre 2023 a Woodside, California, durante la settimana dei leader APEC. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida Cos’è la ‘trappola di Tucidide’ evocata da Xi JinpingRoma, 14 maggio 2026 - Che cos'è la 'trappola di Tucidide' evocata da Xi Jinping durante l'incontro con Donald Trump? La domanda posta del presidente...