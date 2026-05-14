Durante un incontro tenutosi oggi, il presidente ha fatto riferimento alla cosiddetta 'trappola di Tucidide', un concetto che descrive la situazione in cui una guerra tra due potenze emergenti e una dominante rischia di portare a un conflitto globale. La frase è stata usata per mettere in guardia contro le tensioni tra le nazioni coinvolte, senza entrare nei dettagli delle strategie o delle parti specifiche.

Roma, 14 maggio 2026 - Che cos'è la 'trappola di Tucidide' evocata da Xi Jinping durante l'incontro con Donald Trump? La domanda posta del presidente cinese in occasione dell'atteso faccia a faccia con il capo della Casa Bianca è uno dei concetti più ricorrenti tra quelli usati per descrivere la rivalità tra Washington e Pechino. "La Cina e gli Stati Uniti possono superare la trappola di Tucidide e creare un nuovo paradigma di relazioni tra grandi Paesi?", ha chiesto Xi riferendosi all' espressione resa celebre dal politologo di Harvard Graham Allison per indicare il rischio che il confronto tra una potenza in ascesa e una potenza già dominante degeneri in guerra.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è la ‘trappola di Tucidide’ evocata da Xi Jinping

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