Trump-Xi Jinping la stretta di mano è una sfida

Durante un incontro a Pechino, Donald Trump e Xi Jinping si sono stretti la mano, ma l'atto è stato accompagnato da segnali di tensione tra i due leader. La stretta di mano ha suscitato attenzione, poiché è stata interpretata come un gesto che potrebbe nascondere una sfida di potere tra gli Stati Uniti e la Cina. L'incontro si inserisce in un contesto di relazioni diplomatiche spesso caratterizzate da tensioni e negoziati complessi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui