Trump-Xi Jinping la stretta di mano è una sfida
Durante un incontro a Pechino, Donald Trump e Xi Jinping si sono stretti la mano, ma l'atto è stato accompagnato da segnali di tensione tra i due leader. La stretta di mano ha suscitato attenzione, poiché è stata interpretata come un gesto che potrebbe nascondere una sfida di potere tra gli Stati Uniti e la Cina. L'incontro si inserisce in un contesto di relazioni diplomatiche spesso caratterizzate da tensioni e negoziati complessi.
(Adnkronos) – Una stretta di mano che diventa una sfida di braccio di ferro. Donald Trump e Xi Jinping si incontrano a Pechino. Il presidente americano si presenta dal presidente cinese, negli appuntamenti fissati, con la consueta stretta di mano 'super strong'. Xi, come mostrano i video, non cede. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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