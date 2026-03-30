A Lecco, nella giornata di ieri, un giocatore ha vinto 16.000 euro al Lotto presso una ricevitoria di via Don Luigi Monza. La vincita si è verificata durante le estrazioni dello scorso, senza ulteriori dettagli sulla modalità di gioco o sull’identità del vincitore. La notizia si aggiunge a una serie di vincite che si verificano periodicamente nella provincia.

La Dea bendata bussa ancora in provincia di Lecco. Anzi, per la precisione nella città capoluogo. Nella ricevitoria di via Don Luigi Monza sono stati infatti vinti 16mila euro al Lotto: un fortunato giocatore (o una fortunata giocatrice) si è aggiudicato la cifra nelle estrazioni dello scorso weekend, che in totale hanno distribuito 47mila euro di premi in Lombardia. Oltre a quella di Lecco, come riporta Agipronews, si segnalano infatti 22.500 euro vinti a Leno, provincia di Brescia, e 10mila a Tirano, nel Sondriese. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,5 milioni di euro, per un totale di 351,5 milioni di euro da inizio 2026. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - La fortuna "bussa" a Lecco: vinti 16mila euro al Lotto

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