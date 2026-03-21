Atalanta subito l’arcobaleno dopo la tempesta Champions | una ‘prima volta’ per Palladino col Verona! Non era mai successo in questa stagione

L’Atalanta ha festeggiato un successo importante nel campionato di Serie A, battendo il Verona in una partita che ha segnato una prima volta per l’allenatore Palladino in questa stagione. La squadra bergamasca ha centrato i tre punti dopo un periodo di difficoltà, e questa vittoria rappresenta un episodio inedito per la formazione nella corrente annata.

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