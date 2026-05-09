Domani sera, l’Atalanta affronta il Milan al Meazza in un posticipo di calcio. La squadra bergamasca punta a ottenere punti importanti per consolidare il settimo posto in classifica. Negli ultimi tre incontri contro i rossoneri, l’Atalanta ha vinto due volte, incluso un successo in Coppa Italia, e pareggiato una volta. Palladino ha dichiarato che l’obiettivo è chiudere bene la stagione.

Bergamo, 9 maggio 2026 – L’ Atalanta domani sera nel posticipo nel Meazza rossonero cerca gli ultimi punti per blindare il suo settimo posto nella cornice della ‘Scala del calcio’, dove negli ultimi tre incroci con i rossoneri ha conquistato due vittorie (una in Coppa Italia) e un pareggio. Ultima sconfitta risalente al maggio 2022, contro il Milan di Pioli lanciato verso lo scudetto. Dea in frenata primaverile, con solo due punti raccolti nelle ultime quattro giornate, ma intenzionata a fare un filotto di risultati per chiudere al meglio la stagione. “ Dovremo essere bravi ad affrontare una squadra forte, mettendo in campo le nostre qualità e la nostra voglia di dimostrare di fare bene fino in fondo, perché anche se in questo ultimo mese abbiamo raccolto solo due punti le prestazioni da parte nostra non sono mancate.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta domani cerca un acuto di prestigio e peso al Meazza. Palladino: “Vogliamo chiudere bene la stagione”

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