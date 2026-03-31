È stata inaugurata ufficialmente la Commissione Unica Nazionale (CUN), un organismo che riunisce produttori e trasformatori del settore del grano duro. La prima riunione ha visto confrontarsi le parti per definire un prezzo stabile e sostenibile per il grano, con l’obiettivo di porre fine al caos dei prezzi nel comparto. La commissione rappresenta uno strumento volto a regolare il mercato e a favorire la filiera.

“Dopo anni di soli annunci e promesse non mantenute, si è tenuta la prima riunione della Cun, la commissione che mette insieme produttori e trasformatori per individuare il prezzo del grano e rendere sostenibile la filiera sia per i produttori che per i trasformatori”. Sono queste le parole con cu il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commenta l'insediamento della Commissione Unica Nazionale per il grano duro, avvenuto ieri, che punta a sostituire le borse merci locali, fissando listini per i prezzi. “Il grano duro è una coltura importante, necessaria a prodotti simbolo che contribuiscono ai risultati del nostro agroalimentare ha sottolineato il ministro - La Cun è uno strumento che può orientare la produzione e la trasformazione con trasparenza e dare al prodotto italiano il giusto riconoscimento”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Stop al caos prezzi per il grano duro, debutta la Commissione Unica: "Strumento a disposizione della filiera pugliese"

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