Ella Bleu Travolta, figlia dell’attore noto per i suoi ruoli nel cinema hollywoodiano, ha recentemente attirato l’attenzione durante un evento a Cannes. A 26 anni, si occupa di moda, musica e cinema, dimostrando versatilità in più ambiti artistici. La sua presenza in questa manifestazione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico, confermando la sua crescita nel mondo dello spettacolo. La famiglia Travolta rimane al centro dell’attenzione per le sue attività artistiche e la sua presenza pubblica.

Il sangue non è acqua, e nel caso di John Travolta e della figlia Ella Bleu mai detto si è rivelato più adatto. L’attore 72enne è arrivato al Festival di Cannes in compagnia della figlia 26enne, ed è stata lei a rubare flash e riflettori. Ella Bleu Travolta a Cannes con papà John. Travolta, 72 anni, ed Ella hanno presentato in anteprima sulla Croisette il nuovo film Propeller One-Way Night Coach, che racconta la storia di un giovane appassionato di aviazione. Nella pellicola la 26enne interpreta un’assistente di volo, diretta proprio dal padre. GUARDA LE FOTO Cannes 2026: il meglio dal red carpet, giorno per giorno. L’attore e regista ha anche ricevuto la Palma d’oro d’onore, un riconoscimento arrivato alla sua terza partecipazione al Festival Cannes: la prima è stata per Pulp Fiction, nel 1994, la seconda pr She’s So Lovely nel 1997. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La figlia di John Travolta, Ella Bleu Travolta conquista Cannes. E a 26 anni spazia nel campo della moda, della musica e del cinema

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John Travolta on Working with Daughter Ella Bleu Travolta in Directorial Debut

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