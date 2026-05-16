Ella Blue Travolta, figlia di John Travolta e Kelly Preston, è un’attrice, modella e cantautrice. Il padre ha commentato pubblicamente la sua personalità, definendola generosa e bellissima, senza aggiungere dettagli sul modo in cui sia diventata così. A Cannes, il 16 maggio 2026, Ella Blue ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo, partecipando al film diretto da suo padre, al suo debutto alla regia. La presenza di Ella Blue ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

Cannes, 16 maggio 2026 – Si chiama Ella Blue. Ella Blue Travolta, per l’esattezza. E gli spettatori di Cannes l’hanno conosciuta nel film del debutto alla regia di suo padre, John Travolta. E se ne sono innamorati. Nel film “Volo di notte per Los Angeles” (“Propeller One-way Night Coach”), presentato venerdì 15 maggio in prima mondiale al Festival di Cannes, Ella Blue interpreta una hostess elegante e premurosa, con un sorriso che sembra illuminare tutto l’aereo, e la vita del bambino protagonista del film. A volte bastano pochi secondi sullo schermo perché qualcosa si riveli. Cannes, John Travolta debutta alla regia con la figlia 26enne... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ella Blue, la figlia di John Travolta e Kelly Preston: attrice, modella e cantautrice. Il papà: “Generosa e bellissima, non so come sia venuta fuori così”

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The Transformation of John Travolta's Daughter Ella Bleu Is Causing Quite a Stir in 2026

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