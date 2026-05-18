John Travolta sul red carpet con la figlia Ella Blue al Festival di Cannes 2026 | Lavorare con lei è stata la gioia più grande della mia vita
Sul red carpet del Festival di Cannes 2026, l’attore ha sfilato insieme alla figlia, con cui ha condiviso momenti di grande emozione. Durante l’evento, ha dichiarato che lavorare con lei è stata la gioia più grande della sua vita. Dopo la passerella, l’attore si è diretto verso l’aeroporto per prendere un volo notturno diretto a Los Angeles. Sul palco ha presentato il suo primo film come regista, suscettibile di attirare l’attenzione del pubblico e della critica.
Travolta, volato in Costa Azzurra guidando personalmente il suo aereo, a Cannes ha anche ricevuto a sorpresa la Palma d'onore: «Questa è l'ultima cosa che mi sarei aspettato, non riesco a crederci, è qualcosa che va oltre un Oscar», ha dichiarato commosso. Un evento nell'evento che ha aggiunto ulteriore emozione al debutto a Cannes del suo primo film da regista. Per lui e per Ella Volo notturno per Los Angeles ha un forte valore simbolico e personale: nasce infatti dall’omonimo libro per bambini scritto da John Travolta nel 1997 per il primogenito Jett, morto nel 2009 a soli 16 anni a causa di una crisi epilettica durante una vacanza alle Bahamas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
sfila con SUA FIGLIA sul redcarpet di Cannes
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