John Travolta sul red carpet con la figlia Ella Blue al Festival di Cannes 2026 | Lavorare con lei è stata la gioia più grande della mia vita

Sul red carpet del Festival di Cannes 2026, l’attore ha sfilato insieme alla figlia, con cui ha condiviso momenti di grande emozione. Durante l’evento, ha dichiarato che lavorare con lei è stata la gioia più grande della sua vita. Dopo la passerella, l’attore si è diretto verso l’aeroporto per prendere un volo notturno diretto a Los Angeles. Sul palco ha presentato il suo primo film come regista, suscettibile di attirare l’attenzione del pubblico e della critica.

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