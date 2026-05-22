Arrestato cameriere a Capri | la violenza sulla fidanzata il messaggio minaccioso e l’armadio scelto per l’agguato

Un uomo di 31 anni, impiegato come cameriere, è stato arrestato a Capri con l’accusa di aver aggredito la propria fidanzata. Secondo le ricostruzioni, la violenza si sarebbe verificata in un’abitazione, dove sarebbero stati trovati anche un messaggio minaccioso e un armadio usato come possibile luogo dell’agguato. I carabinieri sono intervenuti dopo che la donna ha chiamato il 112 attivando il codice rosso, e hanno proceduto all’arresto dell’uomo.

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