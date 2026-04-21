La reliquia di Santa Rita da Cascia a Riposto fino al 26 aprile

A Riposto, la reliquia di Santa Rita da Cascia è stata portata nella parrocchia di Maria SS. del Carmelo e resterà a disposizione dei fedeli fino al 26 aprile. L’evento, avvenuto lunedì 20 aprile, ha coinvolto la comunità locale, che potrà venerare l’oggetto sacro durante tutto il periodo. La permanenza della reliquia rappresenta un momento di particolare significato spirituale per i credenti della zona.

Un evento di fede coinvolge la comunità parrocchiale di Maria SS. del Carmelo e la città di Riposto: ieri, lunedì 20 aprile, è stata accolta la reliquia di Santa Rita da Cascia, che rimarrà esposta alla venerazione dei fedeli fino a domenica 26 aprile. Santa Rita è una delle sante più amate della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

PARROCCHIE / Riposto accoglie la reliquia di Santa Rita da Cascia

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