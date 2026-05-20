A Cascia si prepara a celebrare la festa di Santa Rita nel 2026, con un evento speciale che coinvolgerà anche Chicago. La devozione verso la santa attraversa l’oceano, rafforzando il legame tra le due comunità. Durante la motofiaccolata, si svolgeranno percorsi tra Roccaporena e il centro, attirando numerosi partecipanti. L’evento unisce tradizione religiosa e incontri tra fedeli provenienti da diverse parti del mondo, rafforzando il rapporto tra i luoghi e le persone che condividono la stessa devozione.

? Punti chiave Come influenzerà il legame con Chicago la devozione di Cascia?. Cosa accadrà tra Roccaporena e il centro durante la motofiaccolata?. Chi porterà l'olio votivo durante la cerimonia del 21 maggio?. Perché la processione storica rievocherà la vita della Santa?.? In Breve Benedizione della Fiaccola al Vaticano con la comunità di Chicago il 20 maggio.. Gemellaggio ufficiale tra Cascia e Chicago e messa a dimora rose il 21 maggio.. Processione storica e Solenne Pontificale presso la Basilica il 22 maggio.. Tavola rotonda e mostra per i 125 anni dalla canonizzazione il 23 maggio.. Il 20 maggio 2026 inizierà a Cascia la celebrazione della Festa di Santa Rita, un evento che dal 20 al 23 maggio coinvolgerà pellegrini e visitatori internazionali attraverso un programma che intreccia fede e legami transoceanici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cascia e Chicago: il ponte di fede per la festa di Santa Rita 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Santa Rita da Cascia onorata a Chicago: accesa la Fiaccola del Perdono, sarà benedetta dal PapaUna piccola donna, Rita da Cascia, proveniente da una terra povera, isolata e protetta da montagne impervie (allora…), vissuta nel basso Medioevo, è...

Patto di gemellaggio nel nome di Santa Rita. Delegazione di Cascia dal sindaco di ChicagoCASCIA Mercoledì, a conclusione del Gemellaggio tra Cascia e Chicago, la delegazione italiana è stata accolta nella sede del Comune di Chicago.

Fede e spiritualità: Cascia si prepara a celebrare Santa RitaLa festa si aprirà il 20 maggio con la benedizione della Fiaccola della Pace e del Perdono durante l’udienza generale di Papa Leone XIV in Vaticano ... perugiatoday.it

Cascia, Festa di Santa Rita 2026 dal 20 al 23 maggioCascia, Festa di Santa Rita 2026 dal 20 al 23 maggio. Celebrazioni tra Vaticano, Roccaporena e gemellaggio USA ... valnerinaoggi.it