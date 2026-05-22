La Fap Acli della Toscana a confronto ad Arezzo nel congresso regionale

Sabato 23 maggio, l’hotel Minerva di Arezzo ospiterà il sesto congresso regionale della Fap Acli della Toscana, il sindacato degli anziani e dei pensionati. L’evento si svolgerà a partire dalle 10.00 e prevede un momento di confronto tra i rappresentanti delle diverse realtà locali. Durante la giornata, sono previsti interventi, discussioni e attività di pianificazione incentrate sulle tematiche principali che coinvolgono il settore. La partecipazione è aperta ai membri e ai rappresentanti delle associazioni affiliate.

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