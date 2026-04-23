Cagliari congresso provinciale FAP ACLI | confronto su invecchiamento attivo e nuove politiche per la longevità

Nella serata di oggi si è tenuto a Cagliari il Congresso provinciale della Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI (FAP), che si è svolto presso la sede di via Roma 173. Il congresso, intitolato “FAP: un ponte tra passato e futuro”, ha visto la partecipazione di rappresentanti e iscritti, con un focus su tematiche relative all'invecchiamento attivo e alle politiche di longevità.

Si è svolto nella serata di oggi, nella sede di via Roma 173 a Cagliari, il Congresso provinciale della Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI (FAP) di Cagliari, dal titolo “FAP: un ponte tra passato e futuro”. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione dedicato ai temi dell’invecchiamento attivo e delle politiche legate alla longevità, questioni sempre più centrali nel dibattito sociale e sanitario, soprattutto in Sardegna, regione caratterizzata da un progressivo aumento della popolazione over 64. Nel corso dei lavori congressuali è stata sottolineata la necessità di rafforzare le reti di sostegno, promuovere l’inclusione sociale delle persone anziane e valorizzare il loro ruolo all’interno della comunità, non solo come destinatari di servizi ma come risorsa attiva del tessuto sociale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cagliari, congresso provinciale FAP ACLI: confronto su invecchiamento attivo e nuove politiche per la longevità Notizie correlate Torrecuso ospita il VI Congresso Provinciale Fap Acli BeneventoTorrecuso si prepara ad accogliere il VI Congresso Provinciale della Fap Acli Benevento, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17. Leggi anche: La Fap Acli verso il futuro con il sesto congresso provinciale Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il congresso FAP Acli a Cagliari per un futuro con longevità; La Fap Acli verso il futuro con il sesto congresso provinciale. La Fap Acli verso il futuro con il sesto congresso provincialeIl sindacato di anziani e pensionati, forte di 4.300 soci, si ritroverà sabato 18 aprile all’hotel Il Gentiluomo ... lanazione.it Pace, solidarietà e supporto a giovani e anziani: se n’è parlato al congresso provinciale AcliUna giornata di riflessione sul tema della Pace, argomento centrale in questo momento storico a livello internazionale, ma che ha risvolti concreti anche a livello locale. È quanto avvenuto ieri a ... unionesarda.it La commemorazione del Genocidio Armeno venerdì a Palazzo Siotto di Cagliari x.com Da giugno in #pullman da #Quartu verso il #mare #Spiagge per tutti lungo 26 km di costa Articolo completo su Cagliarinews.it: link in bio https://f.mtr.cool/fwuzdcjoyn - facebook.com facebook