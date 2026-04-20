Torrecuso ospita il VI Congresso Provinciale Fap Acli Benevento

A Torrecuso si svolge il sesto Congresso Provinciale della Fap Acli di Benevento. L'evento riguarda il rinnovo degli organismi e un confronto sulle aree interne. La giornata si svolge presso un centro dedicato, con partecipanti provenienti dalla provincia. Durante il congresso si discutono questioni legate alle attività dell'associazione e alle sfide delle zone rurali. È previsto anche un momento di confronto tra i rappresentanti presenti.

Torrecuso si prepara ad accogliere il VI Congresso Provinciale della Fap Acli Benevento, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Convegni del Comune, a Palazzo Caracciolo – Cito. Un appuntamento particolarmente atteso dalla comunità associativa, chiamata a rinnovare la propria classe dirigente per il quadriennio 2026–2030 e a delineare le linee strategiche del futuro. La scelta di Torrecuso rappresenta un richiamo significativo al valore del territorio: simbolo del Sannio, città del vino e delle eccellenze locali, capace di coniugare tradizione e prospettive di sviluppo. Un contesto che ben interpreta lo spirito del congresso, orientato a costruire un ponte tra radici e futuro.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Torrecuso ospita il VI Congresso Provinciale Fap Acli Benevento Notizie correlate Leggi anche: La Fap Acli verso il futuro con il sesto congresso provinciale Leggi anche: Cia Benevento apre il congresso provinciale