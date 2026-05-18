Adriano Celentano non è mai stato ricoverato smentisco categoricamente La cosa che gira sul web è falsa | Claudia Mori bolla come fake news l’indiscrezione di Claudio Lippi

Claudia Mori ha negato con fermezza le voci che circolavano sul suo partner, precisando che Adriano Celentano non è mai stato ricoverato, né per malattie o altre ragioni, ma solo per controlli di routine. La sua dichiarazione è arrivata in risposta a un’indiscrezione diffusa da Claudio Lippi, considerata una fake news. Mori ha ribadito che tutte le notizie riguardanti le condizioni di salute di Celentano sono false e che non ci sono stati interventi medici di alcun tipo.

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“Smentisco categoricamente, Adriano non è mai stato ricoverato per nessun motivo, salvo per check up di routine”, ci pensa Claudia Mori a porre fine alle voci circolate sulle condizioni di salute di Celentano. “Sta benissimo, siamo a casa e la cosa che gira sul web è assolutamente falsa”, conclude la moglie del Molleggiato a “ LaPresse “, parole rilanciate sui social dalla direttrice Alessia Lautone. A diffondere la fake news domenica sera era stato Claudio Lippi, l’ex conduttore Mediaset aveva pubblicato un lungo messaggio sulla sua pagina Facebook: “Ho conosciuto Adriano Celentano nel 1964, mi accompagnò a casa sua al Villaggio dei giornalisti a Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Adriano Celentano non è mai stato ricoverato, smentisco categoricamente. La cosa che gira sul web è falsa”: Claudia Mori bolla come fake news l’indiscrezione di Claudio Lippi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Adriano Celentano ricoverato? Cosa c’è dietro il post allarmante di Claudio LippiDa qualche ora, sui social, gira una notizia preoccupante che riguarda le condizioni di salute di Adriano Celentano. “Non mollare”: il messaggio di Claudio Lippi su Celentano (ricoverato) agita il webIl messaggio di Claudio Lippi per Adriano Celentano ha scatenato la preoccupazione del fan. #6maggio 1999 Pubblicato il 32° album in studio di Adriano Celentano dal titolo Io non so parlar d'amore. #storia #musica x.com Il cantante italiano Adriano Celentano ha pubblicato una canzone negli anni '70 con testi senza senso che dovevano sembrare inglese americano, apparentemente per dimostrare che gli italiani avrebbero apprezzato qualsiasi canzone in inglese. È stata un g reddit Adriano Celentano ricoverato in ospedale, Claudio Lippi allarma i fan: la smentitaLa verità dietro l’allarme su Adriano Celentano: dal post di Claudio Lippi alla smentita durissima di Claudia Mori, come una fake news ha fatto il giro del web. libero.it Adriano Celentano ricoverato in ospedale? La fake news che ha ingannato anche Claudio LippiAdriano Celentano ricoverato? Il post shock di Claudio Lippi scatena il panico, ma si tratta di una fake news. Ecco tutta la verità. rds.it