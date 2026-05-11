Come nasce una fake news su Garlasco | il caso di Roberta Bruzzone e l'avvocato di Marco Poggi
Una recente teoria del complotto su Garlasco è stata diffusa attraverso un'intervista su Fanpage.it a Roberta Bruzzone. La notizia è risultata facilmente riconoscibile come falsa, ma nessuno ha effettuato una verifica approfondita prima della sua diffusione. La vicenda ha coinvolto anche l’avvocato di Marco Poggi, aggiungendo ulteriori elementi alle polemiche. La diffusione di questa fake news ha sollevato discussioni sulla responsabilità nel condividere informazioni non verificate online.
L'ultima teoria del complotto su Garlasco nasce da un'intervista di Fanpage.it a Roberta Bruzzone: era facile capire che fosse una fake news, ma nessuno ha verificato. Così funzionano la fabbrica di bufale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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