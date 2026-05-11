Come nasce una fake news su Garlasco | il caso di Roberta Bruzzone e l'avvocato di Marco Poggi

Una recente teoria del complotto su Garlasco è stata diffusa attraverso un'intervista su Fanpage.it a Roberta Bruzzone. La notizia è risultata facilmente riconoscibile come falsa, ma nessuno ha effettuato una verifica approfondita prima della sua diffusione. La vicenda ha coinvolto anche l’avvocato di Marco Poggi, aggiungendo ulteriori elementi alle polemiche. La diffusione di questa fake news ha sollevato discussioni sulla responsabilità nel condividere informazioni non verificate online.

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