Una volta le risorse bastavano fino a Natale oggi a maggio siamo già in rosso Tra case sempre più tecnologiche e consumo di carne quadruplicato l' Italia sta perdendo la sfida con la sostenibilità Ma invertire la rotta è ancora possibile

La domenica appena trascorsa ha segnato un momento importante per l’Italia, con il raggiungimento dell’Overshoot Day, una data che indica il momento in cui le risorse annuali del paese sono state completamente consumate. Questa giornata arriva con un certo anticipo rispetto al passato, riflettendo un aumento del consumo energetico e delle risorse, in un contesto di maggiore utilizzo di tecnologie domestiche e di un consumo di carne che è quadruplicato negli ultimi anni.

L a domenica appena passata non è stata una domenica come le altre. Mentre molti di noi si godevano i primi scampoli di sole primaverile, l’Italia ha tagliato un traguardo allarmante per la sostenibilità: l’ Overshoot day. Letteralmente, il “giorno del superamento” detto anche “Giorno del debito ecologico”, il momento esatto in cui il nostro Paese esaurisce tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un intero anno. Questo significa che da oggi abbiamo iniziato a vivere “a credito”. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente X Leggi anche › Plastic Overshoot Day, da oggi tutta la plastica prodotta finisce in natura Overshoot day, un compleanno che non vorremmo festeggiare.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una volta le risorse bastavano fino a Natale, oggi a maggio siamo già "in rosso". Tra case sempre più tecnologiche e consumo di carne quadruplicato, l'Italia sta perdendo la sfida con la sostenibilità. Ma invertire la rotta è ancora possibile Notizie correlate Leggi anche: Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026 Arianna Meloni sta con l’Ucraina: «La Russia sta perdendo la guerra e l’Europa è più forte»Nell’anniversario dell’invasione russa all’Ucraina Arianna Meloni dice che Mosca sta perdendo la guerra. Contenuti di approfondimento Si parla di: Pd: 130 milioni disavanzo certificano fallimento politiche sanitarie centrodestra. Per coprirlo meno risorse a servizi come Rems di Calice. Natale, il Pd va all’attacco: Ostentazione e spreco delle risorse pubbliche1,6 milioni di euro per Natale e Capodanno: una scelta che solleva gravi interrogativi sulle reali priorità dell’amministrazione comunale. Il Pd di Siena denuncia con forza la decisione del Comune ... lanazione.it Vite sospese, volti riconosciuti: il Natale dietro le sbarreCelebrare il Natale in carcere ci ricorda che nessuna vita è definitivamente perduta. Finché saremo capaci di riconoscere un nome, una storia, un volto, anche le vite sospese potranno tornare a ... vita.it