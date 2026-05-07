Simbolo della Fiamma Tricolore ricusato perché evoca il fascismo Pontonio | Falso siamo la destra sociale

A Monteleone di Puglia, il simbolo della Fiamma Tricolore è stato rifiutato per motivi legali, con l’accusa che richiamasse il fascismo. La decisione è stata comunicata in seguito alla presentazione del simbolo, usato dal movimento politico di destra sociale. Il rappresentante del partito ha respinto le accuse, affermando che si tratta di un simbolo della destra sociale e non legato al passato fascista.