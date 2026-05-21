Il talento emergente dell’Atalanta La Dea ha già il nuovo Carnesecchi Anelli pronto al balzo in Serie C

L'Atalanta sta investendo sui giovani portieri provenienti dalla propria cantera, con un nuovo talento che si sta facendo notare come possibile erede di Carnesecchi. Tra i nomi più promettenti ci sono alcuni classe 2008 e 2009, cresciuti nel settore giovanile del club. Uno di questi, già inserito nelle liste della prima squadra, si sta preparando a un possibile debutto in Serie C, mentre altri sono pronti a fare il salto nella categoria superiore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui