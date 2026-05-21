Il talento emergente dell’Atalanta La Dea ha già il nuovo Carnesecchi Anelli pronto al balzo in Serie C

Da sport.quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta sta investendo sui giovani portieri provenienti dalla propria cantera, con un nuovo talento che si sta facendo notare come possibile erede di Carnesecchi. Tra i nomi più promettenti ci sono alcuni classe 2008 e 2009, cresciuti nel settore giovanile del club. Uno di questi, già inserito nelle liste della prima squadra, si sta preparando a un possibile debutto in Serie C, mentre altri sono pronti a fare il salto nella categoria superiore.

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L’ Atalanta sta coltivando una nuova nidiata di talenti del 2008 e del 2009 nel proprio settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello del club orobico. E nel gruppo di ragazzini emergenti sui campetti di Zingonia brilla il gioiello Alessandro Anelli, il portiere 17enne, premiato come miglior estremo difensore del campionato Primavera e protagonista nella vittoria della finale della Coppa Italia Primavera, tre settimane fa contro la Juventus. È stato infatti “l’eroe“ nerazzurro, con tre interventi decisivi per salvare il risultato durante i regolamentari e poi parando, alla lotteria finale dei calci di rigore, i primi due tiri dal dischetto dei bianconeri Verde e Lopez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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