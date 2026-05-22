La cuccia nel bosco open day al canile tra festa gioco e divertimento
Il canile comunale “La Cuccia nel Bosco” ha aperto le porte al pubblico per un open day, offrendo un’opportunità di visita e partecipazione a cittadini di tutte le età. Durante l’evento, sono stati organizzati momenti di gioco e intrattenimento, con l’intento di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico sulla cura degli animali. La mattinata ha visto anche attività educative dedicate al rispetto e all’attenzione nei confronti degli animali ospitati. L’evento ha registrato una buona partecipazione di persone e famiglie.
Una mattinata all’insegna della scoperta, dell’educazione e dell’amore per gli animali ha animato il canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, che ha aperto le proprie porte alla cittadinanza in occasione di un partecipato open day. L’iniziativa, rivolta a grandi e piccoli, ha trasformato gli spazi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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