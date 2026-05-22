LA CORTE SUPREMA SPAGNOLA SANZIONA PASSAPAROLA | CAOS PER IL CELEBRE GAME

La Corte Suprema spagnola ha emesso una sentenza contro il gruppo televisivo che trasmette il quiz Passaparola, portando a una perdita legale per l’emittente. La decisione riguarda una disputa legale che coinvolge il celebre programma, noto per la sua formula di gioco e il pubblico che lo segue da anni. La sentenza ha conseguenze immediate sulla trasmissione, che si trova ora a dover affrontare una situazione di incertezza legale. La vicenda si è sviluppata nel corso di un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

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Atresmedia, il gruppo privato spagnolo che trasmette tra gli altri Passaparola, ha perso una battaglia legale relativo al quiz televisivo Passaparola. La questione legale riguarda El Rosco ovvero l’ultimo gioco, (la ruota finale) quello più saliente, dove i concorrenti devono indovinare 21 definizioni dalla A alla Z e usare appunto “passaparola” se non la sanno. La Corte Suprema ha confermato, si legge su El Pais, che i diritti intellettuali appartengono alla società olandese MC&F il che comporterà che Antena 3 dovrà sospendere la ruota finale. Sempre la Corte ha inoltre confermato che il gruppo proprietario di Antena 3 (Atresmedia) dovrà pagare 50. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA CORTE SUPREMA SPAGNOLA SANZIONA PASSAPAROLA: CAOS PER IL CELEBRE GAME ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Corte suprema riabilita i genitori«Le politiche della California interferiscono in modo sostanziale con il diritto dei genitori di educare i propri figli». La Corte suprema riporta gli Usa alla segregazioneLa Louisiana è suddivisa in 6 collegi uninominali che esprimono rappresentanti alla Camera con sistema maggioritario secco. La Corte Suprema annulla il registro unico degli affitti turistici ritenendo che lo Stato non abbia competenze per crearlo reddit La Corte suprema spagnola conferma, la residenza di Franco è dello StatoIl Tribunale Supremo spagnolo ha confermato in via definitiva che il Pazo de Meiras, storica residenza in Galizia utilizzata dal dittatore Francisco Franco, appartiene allo Stato e non ai suoi eredi. ansa.it In Spagna la Corte Suprema ha condannato il procuratore generale per rivelazione di segreto d’ufficioGiovedì la Corte Suprema spagnola ha condannato a due anni di interdizione dai pubblici uffici il procuratore generale Álvaro García Ortiz per rivelazione di segreto d’ufficio in un caso di frode ... ilpost.it