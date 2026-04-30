La Corte suprema riporta gli Usa alla segregazione

La Corte suprema ha deciso di confermare una scelta che riporta gli Stati Uniti a un sistema di segregazione elettorale. In Louisiana, il territorio è suddiviso in sei collegi uninominali, ciascuno dei quali elegge un rappresentante alla Camera dei deputati attraverso un sistema maggioritario semplice. Questa modalità di voto determina che il candidato con il maggior numero di voti in ogni collegio ottiene il seggio, senza ricorrere a circoscrizioni proporzionali.

La Louisiana è suddivisa in 6 collegi uninominali che esprimono rappresentanti alla Camera con sistema maggioritario secco. Nello stato il 30% circa della popolazione è afroamericana, ma solo uno dei distretti elettorali ha una composizione che permette di eleggere un candidato nero. Le direttive federali imporrebbero alle mappe elettorali di riflettere più equamente la composizione razziale, per cui è stato approvato un secondo collegio a maggioranza nera. Il ricorso repubblicano contro quel collegio ha portato alla sentenza (Louisiana v. Callais) con cui la Corte suprema ieri ha sostanzialmente abrogatole le riforme varate sessanta anni fa per porre rimedio alla pregressa discriminazione razziale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Corte suprema riporta gli Usa alla segregazione Claudette Colvin: The 15-Year-Old Who Refused to Move Before Rosa Parks | RearView TV Notizie correlate Leggi anche: Gli Usa: "Domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema" Usa avanti sui nuovi dazi: “E niente rimborsi per gli esportatori”. Il ministro Urso dà la colpa alla Corte suprema: “Ci ha svantaggiati”Gli accordi commerciali siglati finora dall’amministrazione Trump restano in vigore. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Corte suprema riporta gli Usa alla segregazione; Trump plaude a Corte Suprema su limiti a uso razza nelle mappe elettorali; Iran, 'giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad'; Iran, 'giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad'. La Corte Suprema dà ragione a Trump: lo stop allo ius soli può entrare in vigoreDiventa operativo, in molti Stati Usa, l'ordine esecutivo con il quale il presidente Donald Trump ha messo fine al 'birthright citizenship', la cittadinanza per diritto di nascita La Corte Suprema dà ... rainews.it La Corte Suprema Usa boccia i dazi. Ira di Trump: Sentenza dettata da potenze straniere, ma imporrò a tutti tariffa del 10%La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittime le tariffe commerciali imposte dall’amministrazione del presidente Donald Trump attraverso l’utilizzo dei poteri di emergenza federali. La ... ilgiornale.it WS incerta, tbond venduti nel Fed day; Fed: tassi fermi, Powell resta nel board dopo fine mandato; Fed: Kevin Warsh verso la conferma alla presidenza; Big Tech: Meta aumenta le spese, Amazon premiata dal cloud; Corte Suprema colpisce legge per equità al - facebook.com facebook Incredibile! Attacca senza pudore i giudici Repubblicani della Corte Suprema. Deboli stupidi e cattivi; una parodia della Corte! x.com