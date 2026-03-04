La Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso di annullare le politiche della California che consentivano alle scuole di non informare genitori sulla disforia di genere dei figli. La decisione riguarda il diritto dei genitori di essere coinvolti nelle questioni di identità dei propri figli minorenni. La sentenza si concentra sulle modalità di comunicazione tra scuole e famiglie in ambito scolastico.

«Le politiche della California interferiscono in modo sostanziale con il diritto dei genitori di educare i propri figli». È una bocciatura molto pesante, quella che lunedì sera la Corte suprema degli Stati Uniti, in una decisione presa a maggioranza - 6 a 3 - sul caso Mirabelli v. Bonta, ha inflitto al comparto scolastico californiano. Che è stato silurato perché non solo scavalcando le famiglie, ma tenendole pure all’oscuro, favoriva il «cambio di sesso» dei minori. Da un lato non informando di tali intenzioni dei loro figli papà e mamma e, dall’altro, impiegando disinvoltamente pronomi non corrispondenti al sesso biologico degli stessi.... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Corte suprema riabilita i genitori

Leggi anche: La Corte Suprema: no alla Guardia nazionale a Chicago

Leggi anche: La Corte Suprema boccia i dazi di Trump

Classic Caillou Rages in Court After Parents & Sister Turn Against Him. Sentenced to Juvie!

Aggiornamenti e notizie su Corte suprema.

Argomenti discussi: La Corte suprema riabilita i genitori.

Trump ha rimesso i dazi, ma la decisione della Corte suprema Usa di abolirli conta moltissimo: ecco perchéLa sentenza è rimasta sul piano squisitamente giuridico e non si è avventurata oltre, non indicando la strada da seguire per riparare ai danni governativi ... ilfattoquotidiano.it

Riapre la Corte Suprema. In arrivo i giudizi sull'agenda Trump, qui si misurerà lo strapotere del presidenteSarà un anno giudiziario intenso quello appena cominciato negli Stati Uniti. La Corte Suprema riprende i lavori in un momento molto complesso: solo il 39% degli americani ha un giudizio positivo nei ... huffingtonpost.it