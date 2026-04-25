Amministrative ad Avellino è sfida tra il Campo largo e due ex sindaci

Ad Avellino le elezioni amministrative vedono una sfida tra tre candidati: due di loro sono ex sindaci che cercano di tornare in carica, mentre il terzo cerca di superare un risultato negativo ottenuto in passato. La corsa si svolge nel quadro di un campo largo, con i candidati che si sono già distinti nella gestione della città in precedenza. La competizione si svolge nel rispetto delle procedure elettorali previste dalla legge.

La partita per Palazzo di Città ad Avellino si gioca su un terreno già battuto. Due dei tre candidati hanno infatti già guidato l’amministrazione e ora tentano il ritorno, mentre il terzo prova a ribaltare un precedente che gli era stato sfavorevole. Al centro dello scontro c’è Nello Pizza, penalista e volto scelto dal Campo largo. Nel 2018 si fermò al ballottaggio, sconfitto dal candidato del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. Oggi ci riprova, dopo aver lasciato la guida provinciale del Partito Democratico, ma con uno scenario completamente mutato: tra i suoi avversari ci sono proprio due figure che allora lo sostenevano. Da una parte Laura Nargi, ex sindaca e protagonista della precedente consiliatura.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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