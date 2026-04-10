Vetrata della chiesa rotta a bastonate durante la veglia di Pasqua a Torino Centro scoppia la pace davanti alle telecamere
Durante la veglia di Pasqua a Torino Centro, una donna ha rotto a bastonate una vetrata della chiesa di San Francesco, provocando danni alla struttura. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e ha suscitato attenzione anche in una puntata di ‘La vita in diretta’, in cui si è assistito a una stretta di mano tra le parti coinvolte. Nessuna altra informazione sulle cause o sulle conseguenze dell’accaduto è stata resa nota.
Si è concluso con una stretta di mano nel corso di una puntata della trasmissione televisiva ‘La vita in diretta’ di Rai 1 il caso della signora che, esasperata dal rumore della veglia di Pasqua, la notte di domenica 5 aprile 2026 ha sfasciato a bastonate una vetrata della chiesa di San Francesco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
"La messa di Pasqua è troppo rumorosa e non mi fa dormire", anziana sfascia a bastonate la vetrata della chiesa a Torino CentroHa colpito a bastonate una vetrata della chiesa di San Francesco da Paola, in via Po a Torino, facendo cadere i vetri sui fedeli che stavano seguendo...
Urla una bestemmia durante la Veglia di Pasqua: choc nella chiesa di San Vittorino a RomaSpezza la sacralità della preghiera con una bestemmia: la notte del 4 aprile, durante la Veglia pasquale nella chiesa di San Vittorino a Roma...
Infastidita dalla veglia di Pasqua, settantenne rompe vetrata della chiesaL'episodio nella parrocchia di San Francesco da Paola, in via Po. A infrangere il vetro una residente della palazzina confinante: è stata denunciata ... rainews.it
Notte di Pasqua troppo rumorosa: pensionata rompe il vetro della chiesaUn gesto eclatante, il suo, nato da una esasperazione crescente per i canti e il vociare dei fedeli durante le celebrazioni pasquali. zipnews.it