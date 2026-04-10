Vetrata della chiesa rotta a bastonate durante la veglia di Pasqua a Torino Centro scoppia la pace davanti alle telecamere

Durante la veglia di Pasqua a Torino Centro, una donna ha rotto a bastonate una vetrata della chiesa di San Francesco, provocando danni alla struttura. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e ha suscitato attenzione anche in una puntata di ‘La vita in diretta’, in cui si è assistito a una stretta di mano tra le parti coinvolte. Nessuna altra informazione sulle cause o sulle conseguenze dell’accaduto è stata resa nota.