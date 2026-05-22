La ciclabile resta protetta ma cambia tracciato

La ciclabile di via Tadolini, che era stata oggetto di discussioni nelle ultime settimane, mantiene la sua funzione di protezione ma presenta un nuovo tracciato. La modifica riguarda un'area specifica del percorso, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza degli utenti. La nuova configurazione è stata approvata dall’amministrazione comunale e sarà presto realizzata. La soluzione è stata condivisa con i residenti e le associazioni locali coinvolte nel dibattito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui