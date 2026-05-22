La ciclabile resta protetta ma cambia tracciato
La ciclabile di via Tadolini, che era stata oggetto di discussioni nelle ultime settimane, mantiene la sua funzione di protezione ma presenta un nuovo tracciato. La modifica riguarda un'area specifica del percorso, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza degli utenti. La nuova configurazione è stata approvata dall’amministrazione comunale e sarà presto realizzata. La soluzione è stata condivisa con i residenti e le associazioni locali coinvolte nel dibattito.
Una soluzione per il tratto di ciclabile di via Tadolini, finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane. A comunicarlo, con una nota congiunta, sono Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna, che annunciano modifiche al percorso della Ciclovia del Sole nel tratto in prossimità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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