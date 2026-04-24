Giro dell’Appennino 2026 | il percorso ai raggi X Tracciato invariato rispetto al solito ma cambia l’arrivo

Da oasport.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile si terrà l’edizione numero ottantasette del Giro dell’Appennino 2026, una delle gare ciclistiche più consolidate della regione. Il percorso rimane invariato rispetto alle edizioni precedenti, con i tratti conosciuti dai partecipanti. La principale differenza riguarda il punto di arrivo, che questa volta subirà una modifica rispetto alle precedenti edizioni. La corsa coinvolgerà diverse tappe e si svolgerà lungo le strade dell’Appennino.

Domenica 26 aprile sarà il giorno del Giro dell’Appennino 2026, tradizionale corsa di ciclismo giunta alla sua edizione numero ottantasette. Non ci saranno particolari modifiche nel percorso proposto per questa annata, con un tracciato lungo 196.8 km con partenza a Novi Ligure ed arrivo a Genova. Andiamo a scoprirlo meglio nel dettaglio. GIRO DELL’APPENNINO 2026: PERCORSO A RAGGI X. Fondamentalmente, l’unico elemento di novità riguarda l’arrivo, con il traguardo situato davanti al Waterfront di Genova, conclusione inedita per gli uomini. Fondamentalmente, dopo i primi 50 km senza particolari pensieri i corridori affronteranno la prima asperità di giornata, ovvero, il Passo della Castagnola (2.🔗 Leggi su Oasport.it

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