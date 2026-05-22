La Cgil apre una sede allo Sperone | Presenti in un quartiere che ha bisogno di risposte
Lunedì 25 maggio alle ore 16, la Cgil inaugura una nuova sede in corso dei Mille 1101, nello Sperone, in collaborazione con la Caritas parrocchiale della comunità Roccella-Sperone. La scelta di aprire il nuovo ufficio nasce dall’esigenza di essere presenti in un quartiere che affronta diverse sfide sociali e ha bisogno di punti di riferimento per i cittadini. La cerimonia coinvolge le rappresentanze sindacali e le autorità locali, che parteciperanno all’inaugurazione.
La Cgil, in collaborazione con la Caritas parrocchiale della comunità Roccella-Sperone, apre lunedì 25 maggio alle ore 16 una sede in corso dei Mille 1101. L’apertura della nuova Camera del Lavoro zonale dello Sperone intende rispondere alle esigenze del territorio, dal quale emergono sempre da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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