La Cgil apre una sede allo Sperone | Presenti in un quartiere che ha bisogno di risposte

Lunedì 25 maggio alle ore 16, la Cgil inaugura una nuova sede in corso dei Mille 1101, nello Sperone, in collaborazione con la Caritas parrocchiale della comunità Roccella-Sperone. La scelta di aprire il nuovo ufficio nasce dall’esigenza di essere presenti in un quartiere che affronta diverse sfide sociali e ha bisogno di punti di riferimento per i cittadini. La cerimonia coinvolge le rappresentanze sindacali e le autorità locali, che parteciperanno all’inaugurazione.

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