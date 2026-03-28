Lo SPI CGIL apre una nuova sede a Colico | taglio del nastro in via Nazionale

Lo SPI CGIL ha inaugurato una nuova sede a Colico, con un evento che ha visto il taglio del nastro rosso davanti all'insegna dell'organizzazione. La cerimonia si è svolta in via Nazionale, alla presenza di volontari, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. La sala all’interno dell’edificio era affollata di persone che hanno partecipato alla cerimonia di apertura.

Un nastro rosso tagliato sotto l'insegna della Cgil, una sala piena di volontari, rappresentanti istituzionali e cittadini. È con questa atmosfera che venerdì 27 marzo è stata inaugurata la nuova sede dello SPI CGIL Lecco a Colico, in via Nazionale 28: un presidio di prossimità che ambisce a diventare un punto di riferimento concreto per tutta la comunità locale e per il circondario. La sede si trova in una posizione visibile e strategica, affacciata sulla via principale del centro. Non un semplice ufficio sindacale, ma uno spazio pensato per essere vivo e operativo, capace di intercettare i bisogni della popolazione e offrire risposte concrete. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lo SPI CGIL apre una nuova sede a Colico: taglio del nastro in via Nazionale Articoli correlati Taglio del nastro per la nuova sede della Cgil: "Apriamo in uno dei quartieri più popolosi della città"Sabato, alle 10, è in programma l’inaugurazione di una nuova sede della Cgil a Ravenna, annunciata nei mesi scorsi. Leggi anche: Nuova sede Spi Cgil a Capolona Subbiano