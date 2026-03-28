Firenze | Vannacci apre sede di Futuro Nazionale a Rifredi La protesta dei residenti quartiere blindato

A Firenze, l'ex europarlamentare e leader di Futuro Nazionale ha inaugurato la prima sede provinciale del partito in via Corridoni, vicino a piazza Tanucci. La decisione ha suscitato proteste da parte dei residenti del quartiere, che hanno richiesto un intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza durante l'apertura. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza.

FIRENZE – L’ex leghista Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, ha scelto di aprire la prima sede provinciale italiana del partito in via Corridoni a Firenze, accanto a piazza Tanucci. La zona è stata presidiata dalla prima mattina di oggi, 28 marzo 2026, dalle forze dell’ordine in vista dell’inaugurazione prevista nel pomeriggio. A pochi metri dalla sede di Futuro Nazionale i residenti hanno preparato una festa di ‘non benvenuto. “Questa sede – hanno detto – è in contrasto con i valori di chi vive in piazza Tanucci tutti i giorni”. “Noi ci passiamo davanti tutti i giorni, siamo capaci di stare tutti insieme in una certa armonia ma il tipo di valori che portano i nostri nuovi ‘vicini di casa’ non si concilia con lo stile di vita che abbiamo scelto per le nostre famiglie”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: Vannacci apre sede di Futuro Nazionale a Rifredi. La protesta dei residenti, quartiere blindato Articoli correlati Vannacci, la sede di Futuro Nazionale e quella Firenze che protesta: quartiere blindatoFirenze, 28 marzo 2026 – La prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale è presidiata già da ore dalle forze dell'ordine, in piazza Tanucci a... Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Firenze: contro manifestazione della sinistraGiornata di mobilitazione a Firenze in ambito politico: il generale Vannacci apre la sede della sua formazione politica, Futuro Nazionale. Tutti gli aggiornamenti su Futuro Nazionale Temi più discussi: Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, la sinistra annuncia mobilitazioni; Vannacci sceglie Firenze: Futuro Nazionale apre la prima sede provinciale d’Italia; A Firenze apre sabato la prima sede di Futuro Nazionale. Una provocazione per la Firenze antifascista. Che prepara la contro-mobilitazione – ASCOLTA; Vannacci apre a Firenze la prima sede di Futuro Nazionale. I residenti lanciano un presidio: 'Amarezza e preoccupazione'. Apre sede di Futuro Nazionale a Firenze. Vannacci: Chissà quante 'fave' oggi a contestareChe bella giornata. Oggi fave. Chissà quante ne troveremo oggi a Firenze a contestare. Gli antifa preannunciano contestazioni. Così il leader di Futuro ... gonews.it Violentò una quattordicenne a Corleone, arrestatoGli abusi durante il carnevale a febbraio, l'indagato non era ancora diciottenne ... msn.com Il video del consigliere di Futuro Nazionale che ascolta l'inno fascista - facebook.com facebook La formazione di Alemanno confluisce in Futuro nazionale di Vannacci x.com