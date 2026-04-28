la geopolitica del capitale umano fra nomad tax e competizione fiscale

Il concetto di residenza fiscale sta cambiando radicalmente, passando da un criterio basato sulla presenza fisica o sui 183 giorni di permanenza in un paese. Questa trasformazione si inserisce in un quadro più ampio di competizione tra nazioni che cercano di attrarre capitale umano attraverso politiche fiscali mirate. La discussione si concentra ora sulle nuove sfide legate alla tassazione dei lavoratori nomadi e alle strategie fiscali adottate da diversi stati per attrarre professionisti e talenti.

Roma, 28 aprile 2026 – Il paradigma della residenza fiscale, per decenni ancorato al concetto fisico di sede di lavoro o alla regola dei 183 giorni di residenza in un Paese, sta subendo una metamorfosi irreversibile. Al centro di questa trasformazione non ci sono più i grandi capitali societari, ma il cosiddetto capitale umano mobile. L’ascesa dei nomadi digitali – professionisti ad alta specializzazione capaci di generare valore indipendentemente dalla localizzazione geografica – ha innescato una competizione globale tra Stati che vede nella leva fiscale il principale strumento di attrazione. È la nascita del fenomeno “nomad tax”: una corsa agli armamenti normativi per accaparrarsi i contribuenti del futuro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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