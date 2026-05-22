La Casa delle donne lascia il centro antiviolenza | Rinunciamo decisioni sulla privacy inaccettabili
L’associazione “Casa delle Donne contro la violenza Odv” ha annunciato di aver lasciato la gestione del Centro Antiviolenza ’Paola Manzini’ di Vignola e dello Sportello di ascolto di Pavullo. La decisione è stata presa a causa di divergenze sulle modalità di tutela della privacy e sulla gestione delle informazioni. La rinuncia riguarda entrambe le strutture e si basa su una volontà di riavere maggiore controllo sulle questioni legate alla riservatezza dei dati e alle procedure operative.
L’associazione " Casa delle Donne contro la violenza Odv " ha rinunciato alla gestione del Centro Antiviolenza ’Paola Manzini’ di Vignola e dello Sportello di ascolto di Pavullo. Ad annunciarlo è stata la stessa Unione Terre di Castelli, che aggiunge tra l’altro: "Dopo sei mesi di confronto con i rappresentanti delle Unioni Terre di Castelli e Comuni del Frignano, la decisione è stata formalmente annunciata il 18 maggio scorso, a pochi giorni dallo scadere della convenzione, il 31 maggio". Il presidente dell’Unione, Iacopo Lagazzi: "E’ una decisione che rispettiamo, anche se avremmo preferito che una collaborazione ormai decennale non si arenasse su questioni che ritenevamo comunque risolvibili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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