La Casa delle donne lascia il centro antiviolenza | Rinunciamo decisioni sulla privacy inaccettabili

L’associazione “Casa delle Donne contro la violenza Odv” ha annunciato di aver lasciato la gestione del Centro Antiviolenza ’Paola Manzini’ di Vignola e dello Sportello di ascolto di Pavullo. La decisione è stata presa a causa di divergenze sulle modalità di tutela della privacy e sulla gestione delle informazioni. La rinuncia riguarda entrambe le strutture e si basa su una volontà di riavere maggiore controllo sulle questioni legate alla riservatezza dei dati e alle procedure operative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui