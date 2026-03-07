Il Municipio IV al fianco delle donne dallo sportello del Centro antiviolenza all' incontro dedicato alla difesa personale

Il Municipio IV ha organizzato un evento rivolto alle donne del quartiere, con uno sportello del Centro antiviolenza e un incontro sulla difesa personale. L'iniziativa è rivolta a tutte le cittadine interessate, offrendo occasioni di approfondimento pratico e informativo. La giornata prevede la presenza di esperti che illustreranno tecniche di autodifesa in un contesto aperto e accessibile.

Un incontro aperto a tutte le cittadine che vivono nel territorio del Municipio IV, dedicato alla dimostrazione di pratiche di difesa personale. E' l'iniziativa che il Municipio ha voluto promuovere in occasione della Giornata internazionale della donna, e che si terrà domenica 8 marzo, a partire dalle ore 10, nell'impianto sportivo 'Leo Dell'Acqua' a Carbonara. L'idea, spiega il consigliere municipale Fabio Paloscia, che ha proposto l'iniziativa, è nata come "risposta" a un tema, quello della sicurezza, sentito sul territorio soprattutto in relazione ad alcune situazioni. "Abbiamo raccolto - racconta Paloscia - i timori di donne che, ad esempio, utilizzano la linea Bari-Bitritto per i loro spostamenti.