L’anonimato per chi si rivolge a un centro antiviolenza è tutto Il caso della Casa delle donne di Modena

Una donna si rivolge a un centro antiviolenza e desidera mantenere l'anonimato. Di recente, la Casa delle Donne di Modena ha deciso di lasciare il Centro Antiviolenza “Paola Manzini” di Vignola e lo sportello di ascolto di Pavullo del Frignano. La decisione è stata definita “difficile e sofferta” dalla stessa struttura. Questa scelta riguarda la tutela della privacy e della riservatezza delle persone che si rivolgono ai servizi. La situazione ha suscitato attenzione nell’ambito delle reti di supporto alle vittime di violenza.

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