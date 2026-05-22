La Bussola e il Vento CNA Nautica Ancona porta 50 imprese ai tavoli dei grandi cantieri
Giovedì 21 maggio alla Mole Vanvitelliana di Ancona si è tenuta l’ottava edizione de La Bussola e il Vento, organizzata da CNA Nautica Ancona nell’ambito di Tipicità in Blu. L’evento ha coinvolto 50 imprese del settore nautico e ha visto la partecipazione di rappresentanti di grandi cantieri. La manifestazione si propone di raccontare aspetti meno noti della nautica italiana, oltre le grandi realtà dei cantieri, e di mettere in contatto le aziende con i principali attori del comparto.
ANCONA - La nautica italiana cresce, ma il racconto pubblico si ferma ai cantieri. CNA Nautica Ancona ha scelto di raccontare il resto: giovedì mattina, 21 maggio, alla Mole Vanvitelliana, nell'ambito di Tipicità in Blu, si è svolta l’ottava edizione de La Bussola e il Vento, l'evento che ogni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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