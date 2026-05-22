La Bussola e il Vento CNA Nautica Ancona porta 50 imprese ai tavoli dei grandi cantieri

Giovedì 21 maggio alla Mole Vanvitelliana di Ancona si è tenuta l’ottava edizione de La Bussola e il Vento, organizzata da CNA Nautica Ancona nell’ambito di Tipicità in Blu. L’evento ha coinvolto 50 imprese del settore nautico e ha visto la partecipazione di rappresentanti di grandi cantieri. La manifestazione si propone di raccontare aspetti meno noti della nautica italiana, oltre le grandi realtà dei cantieri, e di mettere in contatto le aziende con i principali attori del comparto.

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