Nautica | grandi imprese italiane protagoniste al Salone di New York

La nautica italiana ha avuto un ruolo di rilievo al Salone di New York, durante l'evento organizzato dall'Italian Trade Agency. Per la quarta edizione, più di 200 marchi del settore sono stati presentati a Manhattan, contribuendo a mettere in mostra le eccellenze del Made in Italy nel campo della nautica. L’appuntamento ha coinvolto numerosi operatori e aziende italiane che hanno esposto le proprie imbarcazioni e prodotti nel contesto della manifestazione.

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