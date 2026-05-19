Nautica | grandi imprese italiane protagoniste al Salone di New York

Da iltempo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nautica italiana ha avuto un ruolo di rilievo al Salone di New York, durante l'evento organizzato dall'Italian Trade Agency. Per la quarta edizione, più di 200 marchi del settore sono stati presentati a Manhattan, contribuendo a mettere in mostra le eccellenze del Made in Italy nel campo della nautica. L’appuntamento ha coinvolto numerosi operatori e aziende italiane che hanno esposto le proprie imbarcazioni e prodotti nel contesto della manifestazione.

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Roma, 19 mag. (Adnkronos) - La grande nautica italiana è stata ancora una volta protagonista a New York, nell'ambito di “Italy on Madison”, l'evento organizzato dall'Italian Trade Agency che, per la sua quarta edizione, porta oltre 200 marchi del Made in Italy a Manhattan. La townhouse di Ice New York a Madison Avenue, luogo per antonomasia delle promozioni del Made in Italy, ha ospitato per quattro giorni, dal 12 al 15 maggio, talk, workshop, incontri, performance, installazioni e degustazioni dedicate ai settori del design, della moda, del beauty, del food, del vino e del wellness, sotto il tema “Italy Takes the Stage”. In questo contesto,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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