La Bola Negra è un film che presenta un melodramma queer considerato ambizioso e intenso, caratterizzato da una forte carica politica. Diretto da Javier Calvo e Javier Ambrossi, il lavoro si distingue per la sua volontà di affrontare tematiche legate all’identità e alla rappresentazione, con un approccio che combina elementi drammatici con una narrazione coinvolgente. La pellicola si inserisce nel panorama cinematografico come un esempio di produzione che mira a esplorare nuove frontiere nel racconto delle esperienze LGBTQ+.

Con La Bola Negra, Javier Calvo e Javier Ambrossi realizzano il loro film più ambizioso e maturo. Un melodramma queer storico che attraversa tre epoche diverse della Spagna per raccontare ciò che la storia ufficiale ha cercato di cancellare: desideri repressi, amori impossibili, identità negate e generazioni costrette a vivere nell’ombra. Il film intreccia tre linee temporali. Nel 1932 Carlos viene umiliato e respinto da un esclusivo club aristocratico per via delle voci sulla sua omosessualità. Nel 1937, durante la guerra civile spagnola, il giovane Sebastián – arruolato quasi per caso nell’esercito franchista – si innamora di Rafael, un prigioniero repubblicano che dovrebbe sorvegliare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La Bola Negra, la recensione: un melodramma queer ambizioso, travolgente e profondamente politico

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