Sheep in the Box la recensione | Kore-eda firma un melodramma sci-fi elegante ma povero di idee

Un nuovo film intitolato Sheep in the Box, scritto e diretto dal regista noto per i suoi lavori di stile elegante, esplora una trama che combina elementi di fantascienza e melodramma. La storia si concentra su una coppia che, dopo aver perso il proprio figlio, decide di ospitare in casa una replica umanoide del bambino, realizzata attraverso l’intelligenza artificiale. La pellicola affronta tematiche legate al dolore e alla desiderio di riavere ciò che si è perduto, suscitando reazioni contrastanti tra critica e pubblico.

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L’idea alla base di Sheep in the Box è immediatamente disturbante e affascinante: una coppia distrutta dalla morte del figlio decide di accogliere in casa una replica umanoide del bambino, creata grazie all’intelligenza artificiale. È una premessa che potrebbe aprire riflessioni profonde sul lutto, sulla memoria, sull’elaborazione del dolore e sul bisogno disperato di trattenere chi non c’è più. M a il problema principale del film è proprio questo: sembra non sapere mai davvero cosa fare del proprio concept. Kore-eda evita quasi completamente le implicazioni più inquietanti della storia e sceglie invece una strada molto più morbida, rassicurante e sentimentale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Sheep in the Box, la recensione: Kore-eda firma un melodramma sci-fi elegante ma povero di idee ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda - recensione Festival di Cannes 2026 Concorso Sullo stesso argomento 16 marzo: guarda gratis il capolavoro di Kore’edaIl 16 marzo 2026 si apre una finestra esclusiva di visione collettiva su MYmovies, dedicata al capolavoro Un affare di famiglia. Leggi anche: Cinema, arrivano nelle sale i primi film di Kore-eda Hirokazu Sheep in the Box, l'intelligenza artificiale come strumento per lenire i nostri problemi. Un'opera sul nostro immediato futuroIn un futuro prossimo, a Yokohama, la coppia dei Komoto, che ha tragicamente perso il figlio di sette anni Kakeru, decide di avvalersi di REbirth, un programma pensato per le famiglie nella loro situa ... mymovies.it HIDIZS My Lin – Recensione della Special Edition: Un'opera d'arte, un IEM ibrido speciale ben fatto! reddit Sheep in the box, la recensione del film di Hirokazu Kore-eda in concorso a CannesSheep in the box la recensione del film di Hirokazu Kore-eda su una coppia che cerca una coppia robot del figlio morto ... comingsoon.it