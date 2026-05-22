Durante il Festival di Cannes 2026, la Spagna si distingue presentando tre film che affrontano tematiche queer con approcci diversi e originali. Questi lavori rappresentano un tentativo di esplorare le sfumature dell’identità e della sessualità attraverso uno sguardo che non si limita a stereotipi o a narrazioni convenzionali. La selezione spagnola si distingue per la varietà di stili e di prospettive, dimostrando una volontà di sperimentare e di raccontare storie legate all’esperienza LGBTQ+ con autenticità e coraggio.

In un Festival di Cannes 2026 che guarda molto più in casa propria (e che non guarda all’Italia), la Spagna è il paese che sta riuscendo a emergere con maggior coraggio: tre film, tre opere molto differenti e tre percorsi artistici tutt’altro che scontati. Il ritorno di un gigante come Almodovar, la definitiva consacrazione di Rodrigo Sorogoyen e, in chiusura del concorso, una perla nera che ha già il sapore di trionfo. Javier Calvo e Javier Ambrossi, conosciuti semplicemente come Los Javis, hanno costruito un’opera queer che brilla di tormento ed epicità. Un’epopea di dimensioni colossali, prossima alle tre ore di durata, che racconta tre storie gay intrecciando passato e presente, reale e immaginario. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La Bola Negra: anime queer tra Paradiso e Inferno

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