74^ Sagra del Pesce di Camogli | torna la grande festa con mega-frittura e spettacoli pirotecnici
La 74^ Sagra del Pesce di Camogli si svolgerà nei prossimi giorni, richiamando numerosi visitatori nella cittadina del Golfo Paradiso. La manifestazione prevede una grande frittura di pesce e spettacoli pirotecnici, che costituiscono gli eventi principali della festa. L'edizione di quest'anno si inserisce nel calendario annuale della tradizione locale, con l'obiettivo di celebrare la cultura gastronomica e le festività comunali.
Si avvicina il momento della 74^ Sagra del Pesce di Camogli, l'attesissima manifestazione che ogni anno attira nella località del Golfo Paradiso migliaia di persone. La manifestazione si unisce alle celebrazioni per San Fortunato, patrono della città di Camogli.Gli eventi in città prendono il via.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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