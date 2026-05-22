NASCAR Kyle Busch muore tragicamente a 41 anni

Un grave lutto ha colpito il mondo delle corse automobilistiche con la notizia della morte di Kyle Busch, noto pilota della NASCAR Cup Series. Aveva 41 anni e gareggiava con la Chevrolet Camaro numero 8, nel team Richard Childress Racing. Campione in due occasioni, Busch lascia la moglie e due figli. La sua scomparsa è avvenuta a seguito di una malattia che non è stata specificata. La notizia ha suscitato dolore tra appassionati e colleghi del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Kyle Busch, due volte campione della NASCAR Cup Series, è deceduto in seguito ad una grave malattia. Il pilota, regolarmente impegnato nella serie con la Chevrolet Camaro numero 8 del Richard Childress Racing, lascia la moglie Samantha ed i figli Brexton e Lennix all’età di 41 anni. Il decesso è stato comunicato dalla famiglia Busch, dalla NASCAR e dal Richard Childress Racing, team che aveva accolto il nativo di Las Vegas nell’ultimo periodo dopo una lunga e vincente carriera con i colori di Joe Gibbs Racing. Il fratello minore di Kurt Busch, altro ex campione della Cup Series, stava affrontando la 22esima stagione completa in NASCAR Cup Series. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, Kyle Busch muore tragicamente a 41 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Greg Biffle: I Just Hope I Get A Chance Sullo stesso argomento Kurt Busch attacca la NASCAR: Kyle Busch meritava una sanzione? Domande chiave Perché la sanzione di Ryan Preece differisce da quella di Kyle Busch? Come può una comunicazione radio cambiare l'esito di... Kyle Busch: ‘Sono all-in’, cambia il capo tecnico in RCR? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo approccio tecnico sulla classifica di Busch? Perché la dirigenza RCR ha scelto di abbandonare l'analisi... NASCAR, Kyle Busch muore tragicamente a 41 anniKyle Busch, due volte campione della NASCAR Cup Series, è deceduto in seguito ad una grave malattia. Il pilota, regolarmente impegnato nella serie con la ... oasport.it